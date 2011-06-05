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Dünya

ÇİN BÖLGE ÜLKELERİNE GÜVENCE VERDİ SİNGAPUR (A.A)

05 Haziran 2011 12:39

-ÇİN BÖLGE ÜLKELERİNE GÜVENCE VERDİ SİNGAPUR (A.A) - 05.06.2011 - Çin Savunma Bakanı Orgeneral Liang Guanglie, ülkesinin modernleştirilmekte olan ordusunun bölge ülkelerinde kaygı yarattığının farkında olduklarını, ancak kendilerinin hiç bir ülkeye tehdit oluşturma gibi bir amaçlarının olmadığını söyledi. Singapur'da düzenlenen geleneksel Shangri-La güvenlik konferansında konuşan Guanglie, "Halk Kurtuluş Ordusu'nu modernleştiriyoruz, ancak bunun nedeni herhangi bir ülkeye karşı tehdit oluşturmak değil. Birçok kişi, ekonomimizin zenginleşmesi sonucunda ülkemizin bir askeri tehdit haline geleceğini düşünme eğiliminde. Ancak bunun, bizim için bir seçenek olmadığını söylemek istiyorum" dedi. Guanglie, ordunun modernleştirilmesinin nedeninin, tamamen ülkenin kendi güvenlik gereksinimleri olduğunu ifade etti. Çin mart ayında, bu yılki savunma bütçesini yüzde 12,7 oranında arttıracağını açıklamıştı.

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