Çin: Bin 287 kişide koronavirüsü görüldü, ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 24 Ocak itibariyle bin 287 kişiye koronavirüsü taşıdıklarına dair teşhis konulduğunu ve virüsün toplamda 41 kişinin ölümüne sebep olduğunu doğruladı.

Salgın ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde başladıktan sonra Şanghay ve Pekin gibi şehirlere de sıçradı. ABD, Güney Kore, Fransa, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde de koronavirüsü taşıyan kişiler olduğu tespit edildi.

Dün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir hastanenin acil servisi Çinli bir turist sebebiyle kapatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli turist çiftin 26 kişinin öldüğü Wuhan kentinden geldiğini ve ülkelerine geri gönderildiklerini duyurdu.