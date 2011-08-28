Çin bilgisayarda ABD'yi geçti

T24 - IDC (International Data Corporation) adlı pazar araştırmaları şirketinin verilerine göre bu kez en çok bilgisayar ABD’ye değil, Çin’e satıldı.



İkinci çeyrek PC satışlarına ilişkin IDC tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, bilgisayar üreticileri Çin’e 18,5 milyon, ABD.’ye ise 17,7 milyon tane bilgisayar sattıklarını duyurdu.



ABD’nin tüm yıl bazında yine pazarın lider ülkesi konumunu koruması bekleniyor ancak 2012'de tüm yılda beklenen satış rakamlarına göre Çin 85,2 milyon adetlik satış ile Amerika’nın 76 milyonluk satışını tamamen sollayacak gibi duruyor.



IDC, araştırmanın sonuçlarını yorumlarken gelişmekte olan pazarların ‘aç’lığından dolayı hızla büyüyerek zamanla hareketsizleşen gelişmiş bölgeleri geride bıraktığı görüşünü paylaştı. Çin’in son çeyrekteki patlamasının en önemli sebeplerinden biri ise Amerikan ekonomisinde yaşanan sıkıntılar. Ancak bu sıkıntılar Çin’in ekmeğine yağ sürerek satış trendlerinde bir düşüşün aksine artış olduğu gözlendi.



ABD ve Avrupa’nın sözleşmeler ve anlaşmalar ile idare ettiği günlerde bilgisayar pazarının gelişim sürecinde akıllı cep telefonları ve tablet gibi ürünlerin rekabetinde Çin’in önde olması kaçınılmaz oldu. Çin 2008'den bu yana internet kullanımında da ABD’yi sollayarak dünyanın en büyük internet kullanıcı sayısına sahip ülke konumunda.



Tabii bu araştırmada kullanılan rakamlar gerçek satılan bilgisayar sayısını değil üreticilerden çıkıp dağıtıcı firmalara ulaştırılan bilgisayarların sayısını yansıtıyor. Ancak yine de gerçeğe yakın sonuçlar olduğu söylenebilir.



