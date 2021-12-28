Çin, bilet fiyatları nedeniyle THY hakkında inceleme başlattı

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Guangzhou uçuşlarında ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27 bin Euro, business sınıfı bilet fiyatlarının ise neredeyse 35 bin Euro olduğuna dair iddialar ile ilgili inceleme başlattı.

Çin medyası Yicai’de yer alan haberlerde Çinli makamların, Çin ile Türkiye arasındaki anlaşmaların bozulup bozulmadığını inceleyeceği kaydedildi. İddiaya göre İstanbul-Guangzhou arasındaki uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27.700 Euro olduğu, business sınıfı biletlerin ise 35 bin Euro'ya yakın olduğu belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında Çin ve Türkiye hükümetlerinin bilet fiyatları konusunda hemfikir olması ve her iki yönetimin de onaylaması gerektiği belirtilirken olay uluslararası basında da geniş yer buldu.

Çin medyasında yer alan haberlerde THY’nin Londra ve Şangay arasındaki biletleri Covid-19 salgınından sonra 1800 euroya sattığı hatırlatıldı.