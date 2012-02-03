-Çin basını Merkel'in ziyaretini değerlendirdi ŞANGHAY (A.A) - 03.02.2012 - Almanya Başbakanı Merkel'in Çin ziyareti, Çin'de Batı'nın artık çözümleri Doğu'dan istemeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu ülkeye resmi bir ziyaret için gelen Merkel, Çin'in başkenti Pekin'de dün resmi temaslarda bulunmuş ve bir düşünce kuruluşunda "AB'deki borç krizinin çözümü için G-20 ülkeleri ve Çin'e büyük iş düştüğünü" vurgulamıştı. Çin Başbakanı Vın Ciabao da borç kriziyle mücadele eden avro bölgesine destek için Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve yerini alması beklenen Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) daha fazla katkı yapabileceklerini söylemişti. Ancak bu görüşmelerin ardından Küresel Dünya gazetesi, Merkel'in ilk Başbakan olduğu dönemden bu yana insan hakları konusunda Çin'e sert tavır alan yeni dönem liderlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu sefer dost kapısını çalmaya gelen Merkel, hoşgeldin" diye yazdı. Aynı gazete, ziyareti, ''Merkel'in 2012'deki ilk Avrupa dışı ziyaretini Çin'e yapıyor olması, Batının artık çözümleri Doğu'dan istemeye başlamasının göstergesi'' olarak yorumlarken, tüm bunların sebebini "Merkel'in artık Çin'in ekonomik potansiyelinin vazgeçilemez olduğunu anladığı" şeklinde değerlendirdi. Çin'in resmi ajansı Şinhua ise, Merkel'in beraberinde birçok farklı alanda da temsilci getirdiğini belirterek, "Merkel, Çin ile ticari ilişkilerini arttırmak istediğinin mesajını veriyor" diye yazdı. Ülkenin etkin finans ve ekonomi gazetelerinden Finans gazetesi de Küresel Dünya gazetesine benzer bir yorumda bulunarak, AB'nin borç krizinin henüz çözüme ulaşamayışının ve İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerinin artışına vurgu yaparak, Batı'nın çözümleri Doğu'dan istemeye başladığını yazdı. Çin'de yapılan yorumlarda Merkel'in ziyareti genel olarak "resmi ziyaret" olarak anılsa da birçok kişi aynı zamanda bu durumu "daha çok bir iş seyahati" olarak değerlendiriyor. Zira ülkede genel kanı "Alman Başbakanın ayrıntılı bir takım problemlerin çözümünü Çin'den beklediği" yönünde.