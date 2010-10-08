Çin Başbakanı'nın geçişinde silah paniği

T24- Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao'nun İstanbul'a geliş güzergahında, içinde uzun namlulu ve dürbünlü silah bulunduğu ihbar edilen bir araç, polisi alarma geçirdi. Daha sonra D-100 Karayolu Merter katılımında durdurulan aracın içinden dürbünlü havalı tüfek çıktı.



Silahın faturalı olduğunu ve evde kardeşinin kurcalamaması için yanına aldığını söyleyen araç sürücüsü, tüfekle birlikte incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.



Bugün saat 16.00 sıralarında 155 polis imdat telefonunu arayan vatandaşlar Tozkoparan'da bir kişinin uzun namlulu ve dürbünlü bir silahla kapalı bir minibüse bindiğini ihbar etti. Aracın D-100 karayolu istikametine gittiği ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek olan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao'nun muhtemel geçiş güzergahı olması nedeniyle, çok sayıda polis ekibi D-100 karayoluna sevk edildi.



Bölgede inceleme yapan ekipler ihbar edilen minibüsü D-100 karayolu Merter katılımında durdurdu. Sürücü K.G'yi araçtan indiren polis, kapalı kasada yaptığı arabada bir adet dürbünlü tüfek buldu. Yapılan inceleme sonucunda tüfeğin havalı tüfek olduğu belirtildi. Bunun üzerine polis ekipleri araçta arama yaptı. K.G. olay yerinde verdiği bilgide, tüfeğin kendisine ait olduğunu, kardeşinin kurcalamaması için arabaya koyarak işyerine götürmek istediğini belirtti. Bunun üzerine K.G. tüfekle birlikte incelenmek üzere Tozkoparan Polis Merkezine götürüldü. Burada havalı tüfeğin faturasını ibraz eden K.G. daha sonra serbest bırakıldı.



