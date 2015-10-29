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Dünya
Deutsche Welle

Çin Başbakanı'ndan Suriye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayan Çin Başbakanı Li Kiqiang, Suriye krizinin bir an önce çözülmesini istedi. Çin, Avrupa'ya yardım teklifinde de bulundu.

29 Ekim 2015 13:02


Çin Başbakanı Li Keqiang, BM çerçevesinde Suriye krizine hızla siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Başkent Pekin'de Almanya Başbakanı Merkel'le bir araya gelen Li, sığınmacıların durumu ile ilgili olarak da endişeli olduğunu ifade ederek yardım teklifinde bulundu.

"Bölgede istikrarı sağlamak zorundayız" diyen Li, Çin'in mültecilerin geldiği ülkelere daha fazla yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi. Li, Avrupa'daki sığınmacı akınına baktığında da Avrupalıların "tüm gücüyle birleşerek krizin üstesinden gelebileceğini" gördüğünü ifade etti.

Suriye kriziyle ilgili olarak diplomatik ve politik bir çözüm bulunmasından yana olduklarını belirten Merkel de zaman baskısının arttığına dikkat çekti.

Viyana'da cuma günü dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak Suriye görüşmelerine atıfta bulunan Merkel, "gereken aktörlerin nihayet aynı masa etrafında bir araya gelebileceğine dair işaretler olduğunu" ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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