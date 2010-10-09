-ÇİN BAŞBAKANI VEN'E İSTANBUL'DA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, İstanbul'da bir grup tarafından protesto edildi. Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Müzesi'ni ziyaret eden Ven'in bölgeden ayrılmasından sonra Ayasofya Meydanı'nda toplanan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği ile Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği üyelerinden oluşan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Ven'in Türkiye'ye yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Burada grup adına bir açıklama yapan Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, 5 Temmuzdaki olayların baş sorumlusunun Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven olduğu iddia etti. Tümtürk, şöyle konuştu: ''Ven Ciabao, Türkiye'ye terörizme karşı işbirliği teklif ediyor. Ben bunu lanetle kınıyorum. Komünist bir idarede teröristten, terörden bahsedilebilir mi? Orada ezilmiş, işgal edilmiş, 61 yıldır Çin işgaliyle sistematik biçimde asimile edilmek istenen mazlum ve masum 35 milyona yakın Müslüman Türk asla ve asla terörist olamaz. Orada bir terörist varsa Çin komünist partisinin Doğu Türkistan'a uygulamış olduğu devlet terörü vardır. O devlet terörü, 5 Temmuzda binlerce kardeşimizi katletti, binlercesini tutukladı.'' Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından Ven'in resimlerini yırtıp, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.