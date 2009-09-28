Çin başbakanı 'nükleer' için K. Kore'ye gidecek



Çin Başbakanı Ven Ciabao'nun, nükleer sorunla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmak için gelecek hafta Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi.



Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Ven'in 4-6 Ekim günlerinde Pyongyang'a “iyi niyet ziyareti” yapacağını duyurdu. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı da diplomatik kaynaklara dayanarak, bu ziyaret sırasında kesintiye uğrayan altılı görüşmelerle ilgili bir açıklama yapılabileceğini ileri sürdü.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-il bu ayın başlarında Çin'den gelen bir heyeti kabulünde, ülkesinin nükleer programını çok taraflı görüşmelerle sona erdirmek için çalışacağını söylemişti. Zaten yoksul durumda olan Kuzey Kore, füze fırlatması nedeniyle geçen mayıs ayında Birlemiş Milletler'in yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.



Bu ülkenin nükleerden arındırılması amacıyla Çin'in ev sahipliğinde ABD, Rusya, Güney Kore, Kuzey Kore ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen altılı görüşmeler, yaklaşık bir yıldır yapılamıyor. Pyongyang yönetimi, ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirene kadar görüşmeleri boykot edeceğini açıklamıştı.



