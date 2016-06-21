Çin bankasından çalışanlarına sıra dayağı!

Çin'de bir bankanın eğitim programında, düşük not alan çalışanların, diğer çalışanların önünde popolarına sopa ile vurularak cezalandırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay Changzhi Zhangze Bankası'nın yaklaşık 200 çalışanının katıldığı eğitim toplantısı sırasında yaşandı.

Eğitmen sahneye çıkardığı 8 çalışana önce eğitim testinde düşük not aldıkları için bağırıyor, ardından popolarına tahta bir sopa ile en az 4'er kere vuruyor.

Görüntüde bir kadın çalışanın acıdan kıvrandığı da görülüyor. Ellerini kalçasının üzerine koyan kadına eğitmen ellerini çekmesi için bağırıyor.

Video Çin'de yayın yapan People's Daily tarafından paylaşıldı.

"Dayaktan sonra saçları kesildi"

Olayın yaşandığı Changzhi bölgesinin belediyesi, dayak cezasını saç kesmenin izlediğini açıkladı.

Çin medyası cezanın devamı olarak kadın çalışanların saçlarının, erkeklerin ise sakallarının kesildiğini belirtti.

Videonun yayınlanmasının ardından bankanın iki yöneticisi, "eğitim programının içeriğini yeterince kontrol etmeme" gerekçesiyle açığa alındı.

Görüntüdeki eğitmen Jiang Yang cezalandırma yönteminin kendisine ait olduğunu ve bu yöntemi yıllardır kullandığını belirterek özür diledi.

Banka, çalışanlarına, eğitim şirketinden tazminat almaları için de yardımcı olacağını duyurdu.

Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.