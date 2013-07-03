Çin bankaları zirve yaptı Avrupalılar dibe vurdu

Uluslararası finans çevrelerinin önde gelen yayınlarından The Banker dergisinin açıkladığı “Dünyanın en büyük bin bankası” listesi ilginç veriler ortaya koydu. Geçen yıla göre sert düşüşlerin yaşandığı 2013 sıralamasına Çin’in yükselişi damga vurdu. Ana sermayesine göre en büyük bankalar listesinin tepesine ilk kez bir Çin bankası oturdu. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), ana sermayesini yüzde 15 artırdı ve 3’üncülükten 1’inciliğe tırmandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Bank of America 3’üncü basamağa inerken, JP Morgan 2’nciliğini korudu. Ülkenin ikinci büyük bankası Çin İmar Bankası da (CCB) sermayesini yüzde 15 artırdı ve Citigroup’un 5’inciliğini elinden aldı. İlk 10 içinde 4 Çin bankası yer alırken, ilk bine tam 96 bankası girdi.

Avrupa küresel kar payında çakıldı

Listedeki bin bankanın toplam kârları 2008’de yaşanan mali kriz öncesi seviyeye yaklaşsa da dağılımdaki radikal değişiklikler dikkat çekti. Krizden önce Avrupa’daki bankaların küresel kâr içinde yüzde 46 olan payı yüzde 1.58’e gerilerken, toplam aktiflerde 2006 itibariyle yüzde 58 olan payı bu yıl yüzde 43’e indi. Asya bankalarının toplam varlıklar içindeki payı yüzde 22’den yüzde 35’e yükselirken, küresel kârdaki payı da yüzde 19’dan yüzde 56’ya çıktı. 2013 listesinde en fazla zarar yazan 10 bankanın 6’sının İspanya’dan olması ise dikkat çekti.

Türk bankaları yükselişe geçti

Öte yandan, son krizleri fazla yara almadan atlatan Türk bankaları, dünya sıralamasında hızla yükselişe geçti. Listede geçen yıl 15 olan Türk bankası sayısı 20’ye çıktı. Böylece Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 49 bankanın neredeyse yarısı listeye girmeyi başardı. ‘Ana sermaye’ büyüklüğüne göre yapılan sıralamada İş Bankası 10.7 milyar dolarla 110’uncu, Akbank 9.8 milyar dolarla 119’uncu ve Garanti Bankası 9.74 milyar dolarla 120’nci sırada yer aldı. Yabancı kontrolündeki bankalar statüsünde değerlendirilen ING Bank Türkiye ve HSBC Bank Türkiye de listeye bu yıl giriş yaptı. 2012 listesinde bulunan Bank Asya ile Türkiye Finans bu yıl da kendilerine listede yer buldu. Türk bankaları, Avrupa’da en iyi performans gösteren bankalar arasında da gösterildi. Türk bankalarının karları yüzde 37 arttı.