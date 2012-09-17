Çin balıkçı ordusuyla Japonya'ya meydan okuyor

ABD devreye girmesine rağmen Çin ile Japonya arasındaki "ada" krizi gittikçe tırmanıyor. Japon karşıtı gösterilerin ardından Çin binden fazla balıkçı teknesini tartışmalı adaların bulunduğu bölgeye yönlendirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Çin ile Japonya arasındaki "ada" krizi ABD'nin arabulucu girişimlerine rağmen tırmanışta. Japonya'nın "Senkaku" adını verdiği adaları, Japon özel sahiplerinden satın alacağını ilan etmesine Pekin'in cevabı sert oldu. Çin'de dün Japonya karşıtı gösteri yapıldı. Gösteride bazı Japon firmaları hedef alındı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Çin "Diaoyu" adını verdiği adalalara geçtiğimiz hafta 6 devriye gemisinden oluşan bir filo göndermişti. Çin asıl büyük hamleyi ise bugün yaptı. Binden fazla Çin balıkçı teknesi, avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte tartışmalı adaların olduğu bölgeye yönlendirildi.

Çin Tarım Bakanlığı, bölgeye giden balıkçı teknelerinin güvenliğini garanti edeceğini duyurdu.

Ekonomik savaş kışıyor

Çin'de dün Japon karşıtı gösterilerin ardından, Japon şirketleri Canon, Panasonic ve Seven &I Holding bu ülkedeki üretimlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

Japon perakende devi Seven&I Holding, Çin'deki yüzlerce şubesini kapatacağını duyurdu. Fotoğraf makinesi üreticisi Canon, bu ülkedeki 4 fabrikasından 3'ünü kapatma kararı aldı. Elektronik eşya üreticisi Panasonic de, Çin'deki üretimini durdurduğunu belirtti.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Çin'deki işlerinin aksamadığını açıklarken, Sony, Japon çalışanlarına bu aşamada Çin'e yolculuk yapmamaları tavsiyesinde bulundu.



Japonların "Senkaku" Çin'in ise "Diaoyu" olarak adlandırdıkları adalar, balıkçılık açısından zengin bir bölgede bulunuyor.

ABD'den itidal çağrısı

Japonya ve Çin arasındaki krizde arabuluculuk yapmak için önce Japonya'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, temaslar için Pekin'e geldi. Panetta, Pekin ve Tokyo arasındaki adalar krizinin diplomatik yoldan çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Koiçiro Gemba ile biraraya gelen ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Senkaku adalarına ilişkin anlaşmazlıktan ve gösterilerden endişe duyduklarını belirtti.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Panetta, sorunun diplomatik yoldan çözülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Panetta, Japonya ve Çin'in iyi ilişkilerini korumasının ve gerilimin artmasını önleyecek yollar bulmasının her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Füze savunma sistemi



ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Tokyo ziyaretinde yaptığı ilk açıklamasında ise, ABD'li ve Japon yetkililerin Japonya'da kurulacak ikinci bir füze savunma sistemi konusunda anlaştığını, bu işbirliğinin üçüncü bir tarafı hedeflemediğini belirtti.