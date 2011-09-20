Çin ay sonunda uzayda olcak

T24 - Çin'in "insanlı uzay projesi" de denilen uzay istasyonu kurma projesi kapsamında ilk buluşma ve kenetlenme denemesinin insansız modüllerle yapılacağı belirtildi.



Anadolu Ajansı'nın haberinde, Çin İnsanlı Uzay Projesi yetkilileri bu görevi gerçekleştirecek olan "Tiangong-1" adlı modülün 27-30 Eylül günleri arasında uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Çin basınında yer alan haberlere göre, ilk kenetlenme denemesi için "Tiengong-1" modülünden sonra "Şencou-8" adlı uzay aracı uzaya fırlatılacak.

Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Tiengong-1 ve Uzun Yürüyüş II-F taşıyıcı roketi ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki platforma getirildi. Uzmanlar önümüzdeki birkaç gün daha teçhizatı kontrol edecek. Çinli bilimadamları proje kapsamında uzay istasyonunda uzun süreli insansız faaliyetler ve geçici insanlı faaliyetlerle ilgili teknik ve tıbbi denemeler yapacak.



