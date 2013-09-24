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Ekonomi

Çin, Avrupa otomobil piyasasında büyümeyi sürdürüyor

Geçtiğimiz yıllarda İsveçli Volvo'yu satın alan Çinli otomotiv üreticileri şimdi de Avrupa'nın ikinci büyük otomotiv firması Peugeot'yu almaya hazırlanıyor

24 Eylül 2013 14:00

Çinli firmaların Avrupa otomotiv piyasasındaki yaylışı Peugeot ile sürüyor. Daha önce Volvo bir Çin firması tarafından satın alınmıştı. Bu kez de Çinli üretici Dongfeng Motor, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi PGA Peugeot Citroen'in hisselerini almak istiyor.
Şirkete yakın kaynaklardan edinilen ve henüz kesinliği bulunmayan bilgiye göre, şirketin yüzde 25.5'lik hissesini elinde bulunduran Peugeot ailesi, hisselerini elden çıkarmayı planlıyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda şirketin yönetimi Fransızlardan Çinlilere geçmiş olacak.
2012 yılında tam 8 bin çalışanını işten çıkaran ve 2013'ün ilk yarısında 681 milyon faaliyet zararı açıklayan Peugeot, Avrupa pazarındaki payını, bölgede çok güçlü olan Volkswagen karşısında her geçen gün kaybediyor.
Londra merkezli International Strategy & Investment Group analistli  Erich Hauser ise  Avrupa'da eli zayıflayan bir şirketin, gelişen ülkerle ortaklık kurmasının, işleri yoluna koymak için atabileceği en iyi adımlardan biri olduğunu söylüyor.
Şimdilik her iki şirketten de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak edinilen bilgiye göre Peugeot'nun Dongfeng'a satışı ile alakalı ilişkilerin güçlendirmesi için iki kişiyi görevlendirildiği belirtildi.
Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun bu yıl sonuna kadar Çin'deki fabrika sayısını 4'e çıkarması ve yıllık üretimini 3'te 2 artırarak 2015 sonuna kadar 750 bin araca çıkarmatı hefedliyor.

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