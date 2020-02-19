"Çin, Asya'nın yeni hasta adamı" makalesinin ardından Çin, 3 Wall Street Journal muhabirinin basın kartını iptal etti

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Çin, Wall Street Journal'da yayımlanan "Çin, Asya'nın yeni hasta adamı" başlıklı makalenin ardından gazetenin 3 Çin muhabirinin akreditasyonlarını iptal etti. Çin Dışişleri Sözcüsün, gazetecilerin akreditasyonunun iptalinin nedeni olarak "ayrımcı bir dil kullanmaları ve öfke yaratmaları" olduğunu söyledi.

Çin'de yabancı gazetecilerin çalışma koşullarının gün geçtikçe arttığı konuşulurken son nokta Çin Dışişleri Bakanlığı'nın 3 ABD'li Wall Street Journal muhabirinin akreditasyonunu iptal etmesi oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, gazetede yayımlanan "Çin, Asya'nın yeni hasta adamı"nı gazetecilerin çalışma izninin iptaline gerekçe olarak gösterdi. Shuang, "Maalesef WSJ ne özür diledi ne de makaleyi hazırlayan muhabirlerle ilgili atacağı adımları bize bildirmedi. Bu nedenle bugünden itibaren gazetecilerin basın kartıları kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın basın kartlarını iptali ardından yaptığı haberde Çin Büro Şefi Josh Chin ve muhabirler Chao Deng ile Philip Wen'e ülkeden ayrılmak için 5 gün verildiği belirtildi.

Çin'in Wall Street Journal muhabirlerine yönelik bu adımından önce ABD'den 5 büyük Çin devlet ajansı hakkında 'hükümetin yayın organı' olarak tanımlama kararı gelmişti. Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, China Daily ve People's Daily kurumları Çin'in 'dış misyonlarını' birer parçası olarak kabul edilmişti. Çin hükümeti karara tepki göstermişti.