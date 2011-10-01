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Dünya

Çin Amerikan marşı çalınca

Çin devlet televizyonu, ülkenin uzay istasyonunun ilk modülünün fırlatılışı sırasında kimi zaman milli marş gibi kullanılan Amerikan milliyetçi şarkısını &c

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Çin devlet televizyonu, ülkenin uzay istasyonunun ilk modülünün fırlatılışı sırasında kimi zaman milli marş gibi kullanılan Amerikan milliyetçi şarkısını çaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Çin'in devlet televizyon kanalı CCTV, tüm komünist yöneticilerin de izlediği Tiang Gong-1 deneysel uzay istasyonu modülünün fırlatılışının hemen ardından, uzay istasyonunun gelecekteki halini tanıtan bir animasyonun gösterimi sırasında "America the Beautiful"un enstrümantal versiyonunu fon müziği olarak tercih etti.

Bu müziğin neden seçildiği ya da CCTV yapımcılarının Amerika'ya övgüler yağdıran şarkının bu özelliğini bilip bilmediği meçhul. Çin devlet televizyonunun merkezi özellikle yabancı basın mensuplarının telefonlarıyla kilitlendi.

Merkezi Pekin'de bulunan CCTV'nin bir çalışanı, sorulara yanıt verecek bir yetkili bulunmadığını söyledi.




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