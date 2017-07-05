Çin, Airbus'dan 20 milyar değerinde 140 uçak alıyor

Çin, Airbus firması ile dev anlaşma imzaladı. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi öncesinde Berlin'deki temasları sırasında varılan anlaşmaya göre, Çin Airbus firmasından 140 adet yolcu uçağı satın alıyor.

Airbus firması, uçaklardan 100'ünün kısa ve orta menzilli A320 serisine ait olduğunu, 40 uçağın ise A350 tipi uzun menzilli yolcu uçağı olduğunu duyurdu. Uçakların toplam maliyeti ise 20 milyar 100 bin euro olarak açıklandı.

Anlaşma çarşamba günü Berlin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de hazır bulunduğu toplantıda Airbus CEO'su Tom Enders ile Çin havacılık şirketi CAS yetkilisi Sun Bo arasında imzalandı.

Airbus CEO'su Tom Enders, uçakların "önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde" Çin havayolu firmalarına teslim edileceğini kaydetti. Enders, sipariş edilen A320 serisine ait 100 yolcu uçağının imalatının yaklaşık yarısının Çin'de yapılacağını belirtti. Firma üretimi, Pekin yakınlarında bulunan Tianjin'deki fabrikada yapmayı planlıyor. Uzun menzilli uçakların imalatı ise Avrupa'da yapılacak. Ancak uçaklarda kullanılan parçalar giderek daha fazla oranda Çin'de üretiliyor. Geçen yıl üretilen 700 Airbus uçağından 50'si de Çin'de imal edildi.