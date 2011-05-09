-ÇİN, AFET ÖNLEMİ ALIYOR ŞANGHAY (A.A) - 09.05.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde, 240 bin kişi doğal afetlerin olabileceği bölgelerden tahliye edilecek. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin 10 yıllık planı çerçevesinde 2,4 milyon kişiyi dağlık ve afetlere meyilli bölgelerden uzaklaştırma girişiminin ilk aşamasında, bu yıl 240 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi. Yeni yerleşim inşasının bu ayın sonun başlayacağı kaydedilirken, projeye göre 2011-2020 yılları arasında 28 kasabadan 2,4 milyon kişi yeni evlerine yerleştirilecek. Projenin 110 milyar yüene (26 milyon 104 bin TL) mal olması bekleniyor. Maliyetin çoğunun hükümet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor. Tahliye edilen ailelerin her birine 30 bin yüen para yardımı yapılacağı, daha fazlasına ihtiyacı olanlara ek olarak 10 bin yüen verileceği kaydedildi. Şaanşi eyaleti ülkedeki doğal afetlere en açık bölgelerden biri olarak dikkati çekerken, bölgede son olarak 2010 yılındaki şiddetli yağmurlar nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu. -NÜKLEER SANTRALLERİN GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK Çin, Japonya'da yaşanan nükleer krizin ardından acil durum prosedürlerini geliştirerek nükleer güvenliğini artıracak. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Çevre Koruma Bakanlığı Nükleer ve Radyoaktif Güvenlik Yönetimi Bölümü Başkanı Liu Hua, halen devam eden güvenlik denetlemeleri sonucunda mevcut acil durum prosedürlerinin birçok felaketle başa çıkabilmesi için geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Çin, Japonya'da meydana gelen nükleer felaketin ardından yeni nükleer santral inşasına yönelik projelerin onayını durdurmuş, Çin Devlet Konseyi nükleer tesislerde güvenlik kontrolü yapmıştı. Liu Hua, Fukişima'nın kendilerine bir ders olduğunu ve acil durum prosedürlerini geliştirmek zorunda olduklarını belirterek, özellikle devlet birimleri arasında koordinasyonun sağlanması gerekliliğini vurguladı. Nükleer güvenlikte güç kaynaklarına erişimin ''hayati'' olduğunu kaydeden Liu, nükleer tesislere mobil jeneratörler kurmayı düşündüklerini belirtti. Liu, son yapılan güvenlik kontrollerinin Çin'de bulunan nükleer reaktörlerin standartlarının ''uluslararası standartlara uygun'' olduğunu ancak Japonya'daki gibi karmaşık durumlarla başa çıkabilmek için güvenlik standartlarını yükselteceklerini söyledi. Hükümetin nükleer santrallerle ilgili inşa standartlarını da yükselteceği belirtilirken, reaktörlerin etrafında sel ya da benzeri felaketler için yüksek ve güçlü duvarlar inşa edilecek. İlgili birimlerin ağustos ayına kadar tüm teftişleri tamamlamaya çalıştığı kaydedilirken, askıya alınan yeni projelerin onaylanması için inşaatlarda da gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği ifade edildi. Ülkenin 2020 yılına kadar nükleer enerji projelerine 800 milyar yüen (yaklaşık 188 milyar 334 milyon TL) yatırım yapılması planlanırken, Çin'de mevcut 6 nükleer reaktöre ek olarak 12 adet reaktör inşa ediliyor.