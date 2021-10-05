Çin ADIZ ihlallerini sürdürürken, Tayvan lideri yabancı basına yazdı: Ada, Pekin'e düşerse sonuçları yıkıcı olur!

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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "giderek agresifleşen Çin'e karşı demokrasilerini koruyacaklarını" söyledi ve adanın düşmesinin bölge için "yıkıcı sonuçları" olacağını ifade etti.

Çin'in Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinde (ADIZ) rekor seviyede ihlal gerçekleştirdiği sırada Foreign Affairs için bir yazı kaleme alan Tsai, "Demokrasisi ve yaşam stili tehdit edilirse, Tayvan kendini korumak için her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Pekin'in oluşturduğu geniş çaplı tehdide karşı diğer ülkelerin Tayvan'la iş birliği yapması gerektiğini savunan Tsai, "Tayvan'ın düşmesi durumunda bölgesel barış ve demokratik ittifak sisteminin yaşayacağı sonucun yıkıcı olacağı unutulmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Tsai, Çin'in oluşturduğu baskıya karşı "boyun eğmeyeceklerini" ifade etti.

Çin, Ekim ayının ilk dört gününde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine izinsiz olarak yaklaşık 150 uçak soktu.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.