T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin ABD'yi ikiyüzlülükle suçladı

Çinli general, ABD'yi, Kuzey Kore ve İsrail'e yaklaşımlarında aynı tutumu sergilemeyerek iki yüzlü davranmakla suçladı.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Çinli general, ABD'yi, Kuzey Kore ve İsrail'e yaklaşımlarında aynı tutumu sergilemeyerek iki yüzlü davranmakla suçladı.

 
Singapur'da düzenlenen Asya savunma yetkilileri toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise aynı toplantıya iştirak eden, Çin Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Tümgeneral Cu Çenghu'nun suçlamalarını reddetti. Cu, ABD'nin, Güney Kore donanma gemisinin batırılmasında Kuzey Kore'ye karşı aldığı tavrı, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısından sonra almadığını söyledi.


İki olayın karşılaştırılamayacağı ifade eden Gates, Güney Kore donanma gemisine saldırının "hiçbir uyarıda bulunulmadan" yapıldığını, oysa İsrail'in, karasularına girmemesi için yardım filosunu defalarca uyardığını savundu.


Yardım gemilerine saldırılarla ilgili olarak "sorumluluğun ya da hatanın kimde olduğuna" dair hükümde bulunmayacağını söyleyen Gates, sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturma yapılmasından yana olduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24