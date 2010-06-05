Çin ABD'yi ikiyüzlülükle suçladı

T24- Çinli general, ABD'yi, Kuzey Kore ve İsrail'e yaklaşımlarında aynı tutumu sergilemeyerek iki yüzlü davranmakla suçladı.



Singapur'da düzenlenen Asya savunma yetkilileri toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise aynı toplantıya iştirak eden, Çin Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Tümgeneral Cu Çenghu'nun suçlamalarını reddetti. Cu, ABD'nin, Güney Kore donanma gemisinin batırılmasında Kuzey Kore'ye karşı aldığı tavrı, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısından sonra almadığını söyledi.



İki olayın karşılaştırılamayacağı ifade eden Gates, Güney Kore donanma gemisine saldırının "hiçbir uyarıda bulunulmadan" yapıldığını, oysa İsrail'in, karasularına girmemesi için yardım filosunu defalarca uyardığını savundu.



Yardım gemilerine saldırılarla ilgili olarak "sorumluluğun ya da hatanın kimde olduğuna" dair hükümde bulunmayacağını söyleyen Gates, sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturma yapılmasından yana olduğunu belirtti.