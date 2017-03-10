Çin ABD'yi ikiyüzlülükle suçladı

Çin'in yayınladığı yıllık insan hakları raporunda ABD yolsuzluk, ikiyüzlülük ve polis vahşetiyle suçlandı.

Raporda, ABD'nin dünyaya "insan hakları copu" sallarken "kendi içindeki büyük insan hakları problemlerini görmezden geldiği" ifade edildi.

Çin'in raporu özellikle ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığa dikkat çekiyor.

ABD'deki başkanlık seçimine de değinen raporda, paranın siyaseti satın aldığı ve seçim yarışının "yalanlar ve maskaralıklarla dolu" olduğu aktarıldı.

Çin'in raporunda yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Bireysel silahlardan kaynaklanan şiddet olaylarında 15 bin kişi yaşamını yitirdi, 385 kitlesel saldırı gerçekleşti.

"Orta ve düşük gelir grubunun durumu kötüleşirken gelir adaletsizliği büyüdü. Tam zamanlı işlerde çalışan ABD'lilerin oranı 1983'den beri en düşük seviyeye indi. ABD'lilerin yedide biri yoksulluk sınırı altında yer aldı ve beklenen yaşam süresi azaldı.

"ABD 2014-2016 arasında Irak'ta 7 bin 258, Suriye'de 5 bin 828 hava saldırısı sonucu 5 bin civarında sivili öldürdü.

"ABD Birlemiş Milletler'in temel insan hakları sözleşmelerini imzalamayı reddetmeye devam etti."