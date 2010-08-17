'Çin, ABD'yi de geride bırakabilir'

T24- Çin ekonomisi ikinci çeyrekte Japon ekonomisini geçerek dünyanın ikinci büyüğü oldu. Ekonomistlere göre, bu gelişme, Çin'in 2030'a kadar ABD'yi de geçeceği beklentilerini de güçlendiriyor.



Japon ekonomisinde büyümenin ikinci çeyrekte sert bir şekilde yavaşlamasıyla, Çin Japonya'yı geçerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldu.

Aslında Çin, Japon ekonomisini daha önce iki kez geçmişti. Ayrıca Japonya'dan bir hükümet yetkilisi, Çin'in verilerde mevsimsel ayarlama yapmaması nedeniyle, bu aşamada karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağına dikkat çekti.

Ntv'nin haberine göre, ilk yarı verileri karşılaştırıldığında, Japon ekonomisi hala ikinci sıradaki yerini koruyor. Tüm bunlara rağmen,, ekonomistler, gidişatın Çin ekonomisinin bu yıl itibariyla Japonya'yı geçeceğini gösterdiğini düşünüyor.

Eski IMF Çin Birimi Başkanı Eswar Prasad, dinamizm ve etki açısından, Çin'in Japonya'yı uzun zaman önce geçtiğini kaydetti. Cornell Üniversitesi profesörü olan Prasad'a göre, Çin'in Japonya'yı geçmesinin sembolik anlamı, gerçek öneminden çok daha büyük.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Nicholas Lardy ise, Çin'in Asya ülkeleri için ABD veya Japonya'dan daha büyük bir ticaret ortağı haline geldiğine dikkat çekti. Lardy'ye göre Çin'de kişi başına düşen milli gelir az olsa da, ülkenin en büyük avantajı, kararlı adımlar atabilen otoriter bir hükümetin olması. Lardy, Çin'in otoriter hükümeti sayesinde kişi başına milli gelirde kendisiyle aynı düzeyde olan ülkelerden çok daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

Çin'in artık tüm büyük emtianın fiyatını belirlediğine dikkat çeken Lardy, Çin hükümetinin kaynakları kanalize etmede olağanüstü güce sahip olduğunu belirtti.

Ekonomistler, Çin ekonomisinin sadece 5 yıl önce Japon ekonomisinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu hatırlatıyor. Uzmanlara göre, Çin'in Japonya'yı geçmesi, Çin'in 2030'a kadar ABD'yi de geçeceği beklentilerini de güçlendiriyor.