Çin, ABD'ye karşı gümrük vergisi uygulamasına başlıyor

Çin'in ABD'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisinin Çin saatiyle cuma gecesi yürürlüğe gireceği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre ABD, Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen cuma gününden itibaren gümrük vergisi almaya başlayacağını açıklamasının ardından ve Pekin yönetimi de aynı gün misilleme yapma sözü verdi.

Ancak, 12 saatlik zaman farkından dolayı, Pekin yönetimi gümrük vergilerini daha önce uygulamaya başlayacak.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir kaynak, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bizim tedbirlerimizin eşit olduğu ve olacağı, ABD'nin 6 Temmuz'da başlaması halinde bizim de 6 Temmuz'da başlayacağımız anlamına geliyor. Tüm politikalar için, uygulama süresi gece yarısı başlıyor" dedi.



