Çin, ABD'nin 68 yıllık liderliğini bitirdi

Çin, 1945'ten beri dünyanın en büyük ticaret ülkesi unvanını elinde bulunduran ABD'yi geride bırakarak, 3,87 trilyon dolarlık ticaretle dünyanın bir numaralı ticaret ülkesi oldu.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'nin 2012 yılındaki ticaret hacmi 3,82 trilyon dolar olmuştu ve 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945'ten beri liderliğini sürdürüyordu. Çin Gümrük İdaresi de Çin'in 2012 yılında 3,87 trilyon dolarlık ticaret hacmine ulaştığını açıklamıştı. Bugüne kadar hep Çin'in 2016 yılında ABD'yi geride bırakacağı ve en büyük ticaret ülkesi olacağı tahmin ediliyordu.



1,2 trilyon dolarlık ihracatla 2009'da Almanya'yı geride bırakarak, dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olan Çin, geçen yıl 1,82 trilyon dolarlık ithalat yaparken, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD ise 2,28 trilyon dolar ithalat yapmıştı.

ABD'nin 2011 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılası 15 trilyon dolar olurken, Çin'inki de 7,3 trilyon dolar gerçekleşmişti. 18 Ocak'ta Çin Milli İstatistik Bürosu, 2012 yılında ülkenin nominal gayri safi yurtiçi hasılasının 51,93 trilyon yuan (8,3 trilyon dolar) olduğunu bildirmişti.



