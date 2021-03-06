Çin, ABD'yi geçti; dünyanın en büyük donanmasına sahip ülke oldu

Çin, 2020 yılı sonu itibariyle en fazla savaş gemisi sahibi olan ABD'yi geçerek, 360 adet çeşitli savaş gemisi gücüyle dünyanın en büyük donanma sahibi olan ülke oldu.

ABD Deniz İstihbarat Ofisi, ülkelerin deniz savaş gücü üzerine bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre, Çin donanması son 20 yılda 3 kat büyüdü, 360 savaş gemisi gücü ile de dünyanın en büyük donanmasına sahip ülke oldu.

Raporda, Çin donamasının gelecek 4 yıl içinde gemi sayısını 400’e çıkarmayı hedeflediği de ifade edildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘endişe verici’ bir hızla modern savaş gemisi, denizaltılar, uçak gemileri, savaş uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik nükleer füze denizaltıları, büyük sahil güvenlik kesicileri ve kutup buz kırıcıları inşa ettiği belirtildi.

ABD ise 297 adet savaş gemisiyle Çin'den sonra dünyanın en fazla savaş gemisi olan ülkeyle ikinci sırada yer aldı.