Çin: ABD ve diğer koalisyon üyelerinin orduları, Afganistan'daki ihlallerinden sorumlu tutulmalı

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, ABD ve diğer koalisyon üyeleri ülkelerin ordularının "Afganistan'da yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini" söyledi.

Afganistan İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Çen Şu, "ABD, Britanya, Avustralya ve diğer ülkeler Afganistan'da ordularının işledikleri insan hakları nedeniyle sorumlu tutulmalılar ve bu oturumda bu konuyu ele almalıyız" dedi.

Şu, "ABD ve diğer ülkeler, demokrasi ve insan hakları adı altında bağımsız ülkelere askeri müdahalede bulunuyor ve çok farklı tarih ve kültürleriye kendi modellerini uyguluyorlar" diye konuştu ve yapılanların ülkelere "büyük acı" getirdiğini söyledi.