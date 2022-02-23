Çin: ABD, Ukrayna krizi konusunda korku ve panik yaratıyor; Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız

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Çin, ABD'yi Ukrayna krizi konusunda "korku ve panik" yaratmakla suçladı ve tırmanan gerilimin düşürülmesi için diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'in Rusya'ya ülkelerin tek taraflı yaptırımlar uygulamasına karşı olduğunu ifade etti.

Konuşması boyunca Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağından söz etmeyen Çunying, "ABD, Ukrayna'ya savunma silahları sağlayarak gerilimi yükseltiyor" dedi.

Çunying, "Ukrayna'ya sürekli silah göndererek korku ve panik yaratan, savaş ihtimalini olduğundan yüksek gösteren ABD'nin aksine Çin, taraflara birbirlerinin güvenlik endişelerine saygı gösterme çağrısı yapıyor" dedi.

Çin-Rusya ilişkileri, Şi Cinping liderliğinde iyileşme gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ay Pekin'e gitmiş, taraflar NATO'nun eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesine karşı bir açıklama yayımlamıştı.