Çin, ABD’nin Koronavirüs önlemlerini 'aşırı' buldu

Çin, ABD’nin Koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymadığını ve "aşırı" olduğunu öne sürdü.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti. ABD’nin Çin’e karşı önlemlerine ilişkin ise Hua, "Aynı zamanda bazı ülkeler, özellikle de ABD, Çin’deki salgına yönelik aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı." ifadelerini kullandı.

Geçen 14 günde Çin'i ziyaret edenlerin ABD'ye girişinin yasaklanmasının rasyonel ve hukuki olmadığını söyleyen Hua, "Umuyoruz ki ilgili ülkeler mantıklı, soğukkanlı ve bilimsel kararlar vererek, tepki gösterir." diye konuştu.

Hua, ülkesinin açık, şeffaf ve sorumlu tutumunu sürdüreceğini, DSÖ ve uluslararası toplumla iş birliğini güçlendireceğini belirterek, "Bir an önce bu savaşı (salgınla mücadele) kazanmak için inancımız da kabiliyetimiz de var." ifadelerini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2019-nCoV'nin ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurmuş, son 14 günde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini ve Koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

ABD ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.