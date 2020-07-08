Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılık kararını değerlendirdi: Gelişmekte olan ülkelere kötü etkisi olacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararının gelişmekte olan ülkelere çok büyük bir olumsuz etkisi olacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü Çin'in kontrolü altında olmakla suçlamış ve örgütten ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Trump, DSÖ'nün salgının ilk aşamalarında Çin'le birlikte hareket ederek dünyayı yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.

ABD, örgüte en büyük fonu sağlayan ülke. Yıllık 400 milyon dolarlık bu katkı, 2019'da DSÖ'nün toplam bütçesinin yüzde 15'ini oluşturuyordu.

Salı günü yapılan duyuruya göre ABD, örgütten 6 Temmuz 2021'de ayrılacak. ABD'den gelen bazı maddi yardımları ise halihazırda durduruldu.