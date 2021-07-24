Çin, ABD'li 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacak

Çin, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un da aralarında bulunduğu 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere yönelik uyarı metni hazırladığı hatırlatılarak aralarında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross'un da bulunduğu 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere uyarıda bulunmasının bölgedeki iş ortamına zarar verdiği ve ABD'nin söz konusu eylemleri ile uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, yaptırım uygulanacak kişiler arasında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross, ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew, eski Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) Personel Müdürü Jonathan Stivers, Ulusal Demokrasi Enstitüsünden DoYun Kim, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün (IRI) kıdemli program yöneticilerinden Adam Joseph King ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin Direktörü Sophie Richardson yer alıyor.

Yaptırım uygulanacaklar arasında Washington merkezli Hong Kong Demokrasi Konseyi de bulunuyor.

ABD Hazine, Dışişleri, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlıkları, 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketleri bölgedeki riskler konusunda uyaran ortak tavsiye metni yayımlamıştı.

Metinde, ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'da oluşan "yeni yasal ortamın" bölgede faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, kişiler ve akademik kurumlar için belirli riskler oluşturduğu ifade edilmişti.