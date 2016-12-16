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BBC Türkçe

Çin, 'ABD deniz aracına el koydu'

ABD'li yetkililer, uluslararası sularda el konulan insansız bir su altı aracını Çin'den resmen geri istediklerini açıkladı. Washigton'ın iddiasına göre olay oşinografi araştırma gemisi USNS Bowditch aracı almadan hemen önce yaşandı.

16 Aralık 2016 23:20

ABD'li yetkililer, uluslararası sularda el konulan insansız bir su altı aracını Çin'den resmen geri istediklerini açıkladı.

ABD'nin iddiasına göre Çin Donanması, Amerikan sualtı araştırma aracına Güney Çin Denizi'nde el koydu.

Olayın oşinografi araştırma gemisi USNS Bowditch'in aracı almadan hemen önce yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, insansız aracın suyun ısısını ve tuz oranını ölçmek için kullanıldığını söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, toplanan verilerin su altı kanallarını haritalamak için yapılan ve gizli olmayan bir çalışma için toplandığını ifade etti.

Bir ABD'li yetkili aracın "Çin tarafından alındığını" söyledi.

Yetkili "Aracın üzerinde açıkça ABD malı olduğu ve sudan çıkartılmaması gerektiği yazıyordu" dedi.

Yetkili ayrıca araca, Güney Çin Denizi'ndeki Subic Koyu'nun 80 kilometre kadar kuzeybatısında el konulduğunu belirtti.

Olayın, ABD'nin Çin'in bölgede artan askeri gücü konusundaki kaygılarını arttırması bekleniyor.

Bir Amerikan düşünce kurulunun hazırladığı raporda, havadan çekilen fotoğrafların Çin'in ABD'nin itirazlarına karşın, inşa ettiği yedi yapay adaya silah yerleştirdiğini gösterdiği belirtilmişti.

Geçen yıl Kasım ayında iki Amerikan B-52 bombardıman uçağı Spartly Adaları diye bilinen bölgenin üzerinde uçuş yapmıştı.

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