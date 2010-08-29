-ÇİN: 83 - FİLDİŞİ SAHİLİ: 73 ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Çin, Fildişi Sahili'ni 83-73 yendi. Karşılaşmaya Çin, Liu, Shipeng Wang, Sun, Yi Jianlian, Zhizhi Wang, Fildişi Sahili ise Diabate, Konate, Lamizana, Edi, Kone ilk beşleriyle çıktılar. Maç, Çin takımının kaptanı Zhizhi Wang'ın basketiyle başladı. Fildişi Sahili'nden Konate bu baskete 3 sayı değerindeki atışıyla karşılık verdi. İlk 3 dakika, karşılıklı basketlerin ardından Çin'in 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Rakibine oranla hücum ve savunmada daha organize olan Çin, Yi ve Zhizhi Wang'ın etkili oyunuyla periyodun son 2 dakikasına girilirken farkı 19-13 ile 6 sayıya çıkardı. İlk çeyrek 21-17 Çin'in üstünlüğüyle sona erdi. Bu periyoda damgasını vuran pozisyon, Fildişi Sahili takımının oyun kurucusu Diabete'nin pasını Konate'nin topu havada yakalayarak smaçlaması oldu. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fildişi Sahili oldu. Durumu ilk 2 dakikada 22-21'e getirerek öne geçen Fildişi Sahili, Yi'yi tutamayınca, 14. dakikada 27-24 yenik duruma düştü. Maçın ilk dakikasında Çin'in toplam 27 sayısını sadece 3 oyuncunun (Yi, Zhizhi Wang, Shipeng Wang) atması dikkati çekti. İlk devrenin son 3 dakikasına Çin'in 31-28 üstünlüğüyle girildi. 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu 2 basketle durumu 1 dakika içinde 37-29'a getiren Çin, devreyi de 41-33 önde tamamladı. Çin, ikinci devreye iyi başlayan taraf oldu ve ilk 2 dakikada durumu 46-33'e getirerek farkı 13'e çıkardı. Bu çeyreğin son 5 dakikasına 50-37 Çin'in üstünlüğüyle girildi. Fildişi Sahili'nde Lamizana, 3. çeyreğin ortalarına doğru 4. faulünü aldı ve Çin, 29. dakikada durumu 66-50'ye getirerek farkı 16'ya çıkardı. Son çeyreğe Çin'in 66-51 üstünlüğü ile girildi. Çin karşılaşmanın son periyoduna çok rahat başladı. Boyalı alandan yeterince faydalanamayan Fildişi Sahili, dışarıdan bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı, ancak çeyreğin ilk 3 dakikası 71-56 Çin'in üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitimine 6 dakika kala tam saha presle farkı kapatmaya çalışan Fildişi Sahili, bunda fazla başarılı olamasa da farkı 10'a indirdi: (73-63) Fildişi Sahili, maçın son dakikasında bulduğu 3 sayılık basketle ümitlense de oyun disiplinini elden bırakmayan Çin, rakibinin sert savunmasına rağmen sahadan 83-73 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Çin'in NBA patentli oyuncusu Yi oldu. Yi, 26 sayıyla oynarken, takım arkadaşı Shipeng Wang, 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fildişi Sahili'nde ise Diabate 20, Konate 11 sayıyla maçı tamamladı. Salon: Ankara Hakemler: Pablo Alberto Estevez xxx (Arjantin), Chiristinao Maranho xxx (Brezilya), Othiambo Vitalis Gode xxx (Kenya) Çin: Liu xx 12, Shipeng Wang xxx 25, Sun x 1, Yi Jianlian xxx 26 , Zhizhi Wang xx 8, Ding xx 7, Yu x, Zhou x 4, Guo ?, Su ? Fildişi Sahili: Diabate xxx 20, Konate x 11, Lamizana x 3, Edi x 9, Kone x 6, Abouo x 8, Assie x 7, Kale, N'Diaye x 9, Tape x 1. periyot: 21-17 Devre: 41-33 3. periyot: 66-51