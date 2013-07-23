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Ekonomi

Çin yüzde 7'nin altında büyümeye tolere etmeyecek

Çin'in 2020'ye kadar orta oranda zengin bir topluma ulaşması için yüzde 7'nin altında büyüme tolere edilmeyecek

23 Temmuz 2013 12:17

Çin Başbakanı Li  Keqiang'ın hükümeti, büyümedeki yavaşlamanın tolere edileceği taban seviyeyi yüzde 7 olarak belirledi.

Çinli haber kurumlarının haberine göre, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın hükümeti, ekonomik yavaşlamanın tolere edileceği taban seviyeyi yüzde 7 olarak görerek, ülkenin gerekirse büyümeyi destekleyebileceğine işaret etti.

Resmi Xinhua Haber Ajansı ve kıdemli muhabir  Wang Yuewei'nin 21 Temmuz'da kaleme aldığı makalesine göre, Çin'in 2020'ye kadar orta oranda zengin bir topluma ulaşması için yüzde 7'nin altında büyüme tolere edilmeyecek. Beijing News'e göre Li ekonomistlerle yaptığı son toplantısında yüzde 7'nin "taban seviyesi" olduğunu ve ülkenin onun altında büyünesine izin verilemeyeceğini söyledi.

Çin hisseleri, büyümenin 2. çeyrekte yüzde 7.5 ile ülkenin resmi büyüme hedefinde büyümesinin ardından hükümetin genişlemenin çok fazla yavaşlamasına izin vermeyeceği iyimserliğiyle  11 Temmuz'dan bu yana en büyük kazancını kaydetti. Li daha önce belirli bir oran sunmadan hükümetin, büyüme ve istihdamın alt sınırların altına gerilemesine izin vermemesi gerektiğini söylemişti.

Hong Kong'taki Barclays Plc'nin ekonoistlerinden Chang Jian, "Yorumlar hükümetin bu yıl kabul edebileceği büyüme oranının yüzde 7 ila 7.5 olduğunu teyit ettiğini" belirterek, "Ekonomik büyümenin yüzde 7.5'in altında yavaşlamasıyla, hükümet büyümede kademeli bir şekilde istikrar sağlamaya odaklanıyor" dedi.

Şanghay Bileşik Endeksi yerel saat ile 10:39'da yüzde 1.4 yukarıda seyretti.

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