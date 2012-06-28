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Dünya

Çin: 7 aylık kürtaja zorlayanlara ceza

Çin'de yedi aylık hamile bir kadını kürtaja zorlayan bir yetkilinin işten atıldığı, bazı yetkililerin de idari cezalar aldığı bildiriliyor

28 Haziran 2012 16:19

Resmi Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre yetkililer, tek çocuk politikasını gerekçe göstererek Feng Cianmey'i bebeği aldırmaya zorladı.

Annenin ceninle birlikte çekilmiş fotoğrafları internette dolaşmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Çin'in tek çocuk politikası, halen 1,3 milyar olan ülke nüfusunu kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

İnsan hakları örgütleri kadınların bu politika yüzünden kürtaja zorlandığını söylüyor ancak Pekin yönetimi suçlamaları reddediyordu.

Şinhua haber ajansına göre yöneticiler Feng'den ikinci bir çocuk sahibi olmasına izin veren sertifika için 40 bin yuan depozito istemiş.

Bu tür bir isteğin yasal olmadığını belirten ajans, Feng'e tazminat ödeneceğini bildirdi.

Feng'in akrabalarından biri, hastaneden ayrıldıklarından beri aileye tacizin devam ettiğini söyledi. Bu kaynağa göre baba Deng Ciyuan da tacize dayanamayarak Pazar günü bilinmeyen bir yere gitti.

Olayı yabancı medyaya anlatan aile hakkında internette "Hainleri dövün, onları buradan sürün" mesajları dolaşmıştı.

(BBC Türkçe)

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