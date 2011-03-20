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Dünya

ÇİN "ÜZÜNTÜSÜNÜ" İFADE ETTİ PEKİN (A.A)

20 Mart 2011 10:09

-ÇİN "ÜZÜNTÜSÜNÜ" İFADE ETTİ PEKİN (A.A) - 20.03.2011 - Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Libya'ya yönelik hava saldırısından üzüntü duyduğunu bildirdi. Çin Dışişleri Bakanı Jiang Yu, ülkesinin "uluslarası ilişkilerde güç kullanılmasına karşı görüşte olduğunu" ve Libya'ya yönelik hava saldırısından "üzüntü duyduğunu" ifade etti.  Jiang, bakanlığın internet sitesinde bugün yayımlanan açıklamasında, Çin'in "Libya'daki durumun mümkün olan en kısa sürede istikrar kazanmasını umduğunu" da belirtti.  Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya kararında çekimser oy kullanan 5 ülke arasında yer almıştı. 

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