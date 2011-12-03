Çin, 3 bin nükleer savaş başlığını yeraltında saklıyor

T24 - Washington Post, Georgetown Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları bir çalışmayla, Çin’in gelişmiş füze ve nükleer cephaneliğini saklamak için kullandığı yeraltındaki dev tünel ağını ortaya çıkardığını öne sürdü.



Pentagon’da görev yapmış olan üniversite profesörü Phillip Karber’ın öğrencileriyle yaptığı çalışma, 363 sayfalık bir raporda yer aldı. Henüz yayımlanmayan rapor, Çin ordusunun İkinci Topçu Tugayı tarafından inşa edildiği öne sürülen “Yeraltındaki Çin Seddi”ni ortaya çıkardığını savunuyor.



Rapor, henüz yayımlanmadı ancak daha şimdiden ABD Kongresi ve üst düzey savunma yetkilileri arasında tartışma konusu oldu. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, “raporun bomba etkisi yapmadığını ancak öne sürdüğü tahminlerin gizli bilgilere dayandırılarak değerlendirildiğini” söyledi.



Raporun doğruluğundan şüphe eden analistlerse Karber ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmayı dayandırdıkları araştırma gereçlerinin ne kadar sağlıklı olduğunu sorguluyor. Bunlar arasında Google Earth, bloglar, askeri dergiler ve hatta hikayeleştirilmiş bir Çin televizyon dizisi bile var.

Hocaları soğuk savaş uzmanı



Ancak araştırmayı yapan öğrencilerin Topçu Tugayı tarafından hazırlanan ve sadece Çin ordusunda görev yapan personele dağıtan 400 sayfalık bir kılavuza eriştikleri belirtildi.



Washington Post, 65 yaşındaki Karber’in, Soğuk Savaş yıllarında dönemin genelkurmay başkanına rapor sunan üst düzey bir stratejist olduğuna da dikkat çekti.



Karber, keşfettiklerini iddia ettikleri tüneller üzerinde çalışarak, Çin’in üç bin nükleer savaş başlığı olabileceğini belirtti. Bu rakam, Çin’in sahip olduğu düşünülen, 80 ile 400 arasındaki savaş başlığının çok üzerinde bir rakam.



ABD’li yetkililer, henüz yayımlanmayan rapor hakkında görüş bildirmekten kaçınıyor.