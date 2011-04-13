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Dünya

ÇİN 176 ADAYI SATIŞA ÇIKARIYOR PEKİN (A.A)

13 Nisan 2011 15:44

-ÇİN 176 ADAYI SATIŞA ÇIKARIYOR PEKİN (A.A) - 13.04.2011 - Çin hükümeti, kimsenin oturmadığı 176 adayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Çin Denizcilik Bürosundan yapılan açıklamada, Çinli ya da yabancıların satışına sunulmak üzere listelenen 176 adacığın, turizm, sanayi, balıkçılık, nakliye ya da yenilenebilir enerji gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmak üzere satışa çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Pekin Haberleri gazetesinde yer alan haberde, adaların taşınmazlara açılması meselesinin konuşulabileceği, adaların halka kapatılmamasının arzu edildiği ifade edildi. Aynı ada için birçok müşteri çıkması halinde, en yüksek teklifi verenin adanın sahibi olacağı da belirtildi. Adaların satışıyla ilgilenenlerin dosyalarını Çinli yetkililere iletmesi, dosyaların uzmanlarca inceleneceği kaydedildi.

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