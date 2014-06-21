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Dünya

Çin: 13 saldırgan öldürüldü

Çin polisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir polis merkezini hedef alan bombalı saldırıyı düzenleyen 13 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı

21 Haziran 2014 12:22

Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Şincan’da bir grup saldırgan bomba yüklü araçla Kaşgar polis merkezine girdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, bombalı saldırıda 3 polis memuru hafif yaralandı. 13 saldırgan ise öldürüldü.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 22 Mayıs'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, saldırının ardından 'polisin, ülke genelinde bir yıl boyunca terörle mücadele operasyonları düzenleyeceğini' açıklamıştı. Türkistan İslam Partisi ve Doğu Türkistan İslami Hareketi, halkı şiddete teşvik etmek ve saldırıları organize etmekle suçlanmıştı.

17 Haziran’da da Çin'in kuzeybatısındaki Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 13 kişi 'terör' ve 'cinayet'' suçlamalarıyla idam edilmişti.

Al Jazeera Türk

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