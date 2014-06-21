Çin: 13 saldırgan öldürüldü

Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Şincan’da bir grup saldırgan bomba yüklü araçla Kaşgar polis merkezine girdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, bombalı saldırıda 3 polis memuru hafif yaralandı. 13 saldırgan ise öldürüldü.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 22 Mayıs'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, saldırının ardından 'polisin, ülke genelinde bir yıl boyunca terörle mücadele operasyonları düzenleyeceğini' açıklamıştı. Türkistan İslam Partisi ve Doğu Türkistan İslami Hareketi, halkı şiddete teşvik etmek ve saldırıları organize etmekle suçlanmıştı.

17 Haziran’da da Çin'in kuzeybatısındaki Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 13 kişi 'terör' ve 'cinayet'' suçlamalarıyla idam edilmişti.

Al Jazeera Türk