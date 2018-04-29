Çin, 10 yıllığına olağanüstü yetenek vizesi verecek

Çin, yurt dışından yüksek yetenekli çalışanları çekmek üzere uzun süreli vize uygulamasına başladı.

Devlet medyasına göre çoklu giriş vizeleri 5 ila 10 yıl arasında geçerli olacak.

Teknoloji sektörünün liderleri, girişimciler ve bilim insanları başvuru yapabilecek kişiler arasında bulunuyor.

Çin'in ekonomik ve sosyal olarak kalkınma amacıyla belirlediği hedefler arasında yurt dışından gelecek olan uzmanlar önemli bir yer ediniyor.

Sistem tanıtıldığında Çin'e 50 bin yabancı gelebilir.

Vize için başvurular ücretsiz olarak internetten yapılabilecek.

Başvurulara kısa bir süre içinde cevap verileceği belirtildi.

Vize sahipleri ülkede 180 güne kadar kalabilecek, partnerlerini ve çocuklarını da getirebilecek.

2016'da Çin ülkeye gelecek yabancılar için düşük yetenekli kişilerin gelmesini engellemek adına bir sınıflandırma sistemi belirledi.

Belirlenen kriterler arasında Nobel ödülü ya da Olimpiyat madalyası sahibi olmak, önemli kültür ve sanat yapımlarının yönetmenliğini yapmak, bilim insanı olmak, büyük finans kurumlarında çalışmak ve iyi üniversitelerden mezun olmak gibi bazı maddeler var.