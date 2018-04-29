T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin, 10 yıllığına olağanüstü yetenek vizesi verecek

Çin, yurt dışından yüksek yetenekli çalışanları çekmek üzere uzun süreli vize uygulamasına başladı. Devlet medyasına göre çoklu giriş vizeleri 5 ila 10 yıl arasında geçerli olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Çin, yurt dışından yüksek yetenekli çalışanları çekmek üzere uzun süreli vize uygulamasına başladı.

Devlet medyasına göre çoklu giriş vizeleri 5 ila 10 yıl arasında geçerli olacak.

Teknoloji sektörünün liderleri, girişimciler ve bilim insanları başvuru yapabilecek kişiler arasında bulunuyor.

Çin'in ekonomik ve sosyal olarak kalkınma amacıyla belirlediği hedefler arasında yurt dışından gelecek olan uzmanlar önemli bir yer ediniyor.

Sistem tanıtıldığında Çin'e 50 bin yabancı gelebilir.

Vize için başvurular ücretsiz olarak internetten yapılabilecek.

Başvurulara kısa bir süre içinde cevap verileceği belirtildi.

Vize sahipleri ülkede 180 güne kadar kalabilecek, partnerlerini ve çocuklarını da getirebilecek.

2016'da Çin ülkeye gelecek yabancılar için düşük yetenekli kişilerin gelmesini engellemek adına bir sınıflandırma sistemi belirledi.

Belirlenen kriterler arasında Nobel ödülü ya da Olimpiyat madalyası sahibi olmak, önemli kültür ve sanat yapımlarının yönetmenliğini yapmak, bilim insanı olmak, büyük finans kurumlarında çalışmak ve iyi üniversitelerden mezun olmak gibi bazı maddeler var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DevletBelirlenenNobelOlimpiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24