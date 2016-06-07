Çin, 10 milyon Müslüman'ın yaşadığı bölgede oruç tutmayı yine yasakladı!

Yaklaşık olarak 10 milyon Müslüman Uygur Türkünün yaşadığı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde memurlar, öğrenciler ve çocukların oruç tutması yasaklandı. Çin hükümeti bazı lokantalara da açık kalma emri verdi.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre Çin Komünist Partisi, yıllardır olduğu gibi bu sene de Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmasını engellemeye çalışıyor. Çin yönetimine bağlı internet siteleri, yoğun olarak Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde memurlar, öğrenciler ve çocukların oruç tutmasına yasak getirildiğini duyurdu. 10 milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü’nün yaşadığı bölgede, bazı lokantalara açık kalma emri verildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Korla kentinin internet sitesinde yapılan duyuruda “Parti üyeleri, kadrolar, sivil memurlar, öğrenciler ve çocuklar Ramazan boyunca oruç tutmamalı ve dini aktivitelerde yer almamalıdır. Yiyecek ve içecek satan dükkânlar kapanmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Tiekeqi kasabasının yetkililerinden Ahmetcan Tohti, parti üyeleri, kadrolar, sivil memurlar, öğrenciler ve çocukların Ramazan boyunca camilere de girememesi gerektiğini ifade etti.

Kısıtlamaları eleştiren sürgündeki Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşat Raşit, “Çin, Uygurların inancının Pekin’in liderliğini tehdit ettiğini düşünüyor” dedi.

Çin’i yöneten ve resmi olarak ateist olan Komünist Parti, ülkede yaşayanların inanç özgürlüğü olduğunu iddia etse de, dini toplulukları sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Uygur aktivistler, bu durumun bölgedeki etnik gerginliği artırdığını; etnik gerginliğin de son yıllarda binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. Çin ise Sincan’daki çatışmalardan “dini aşırılıkçılık” ve “terör tehdidi”ni sorumlu tutuyor.