Çin, 10 milyon kişinin test edildiği Vuhan'ı en güvenli şehir ilan etti

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yeni vakalar üzerine ikinci dalga endişesiyle son iki haftada 9,9 milyon kişinin geçirildiği testlerle ilgili açıklama yapıldı. 14 Mayıs-1 Haziran arasında yürütülen ve 127 milyon dolara mal olan- test süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyen yetkililer, sıfır vaka, virüs taşıyıcı asemptomatik 300 kişi saptadıklarını açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Vuhan kenti, üç aylık karantinadan nisanda çıkması sonrası pandemide en güvenli kent olarak sunuldu. Çin, açıkladığı teyitli enfeksiyon sayılarına, belirti göstermeyenleri katmıyor.

"Bu sayılar gösteriyor ki, artık Vuhan en güvenli şehirdir"

Çin Ulusal Hastalık Kontrol Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Feng Zijian, "Bu sayılar gösteriyor ki, artık Vuhan en güvenli şehirdir" dedi. Huazhong Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin halk sağlığı uzmanı Lu Zuxun da belirti göstermeyenlerin içinde başkalarına korona bulaştırmış kimsenin olmadığını söyledi.

Vuhan'da son iki haftada günde yaklaşık yarım milyon test yapıldı, halk otopark, park ve mahallelerde kurulan çadırların önünde uzun kuyruklara girip nükleik asit numuneleri verdi. Çoğu gün belirti göstermeyen taşıyıcıların sayısı 10'u geçmedi.

Çin'de 4 bin 634 ölü olduğu açıklandı

Aralık 2019 sonunda salgın ilan eden 1,4 milyar nüfuslu Çin, Koronavirüs'ten ölüm sayısını 4 bin 634 olarak açıklarken, kurbanların çoğu Vuhan'dan.

Ancak ABD yönetimi bu sayıların doğruluğuna şüpheyle yaklaşıyor ve Pekin'i gerçekleri saklamakla suçluyor.