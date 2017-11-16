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Dünya

Çimlere park eden sürücüye 5 bin dolar ceza

Para cezası edilen itiraza rağmen onaylandı

16 Kasım 2017 08:29

Rusya'da çimlere park eden araç sürücüsünün itirazı fayda etmedi ve 5 bin dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Rusya’da Yüksek Mahkeme, Moskova’da bir park bölgesindeki yeşil alanda çimlerin üzerine park eden bir araç için yerel yönetimin kestiği 300 bin ruble (5 bin dolar, ya da yaklaşık 19 bin 350 lira) para cezasını federal yasalara uygun bularak onayladı.

Turkrus.com sitesinde yer alan habere göre geçen yılın eylül ayında bir şirkete kayıtlı aracın yasak bölgede çimlerin üzerine park edilmesi yüzünden resmi makamlar araç sahibi şirkete 300 bin ruble, sürücüsüne de ayrıca 5 bin ruble para cezası yazmıştı.

Yüksek Mahkeme’nin daha önce bazı taşra şehirlerinde kesilen benzer cezaları iptal etmesine dayanan araç sahibi şirket, mahkemeye başvurmuştu. Ancak bu kez mahkeme kendi içtihadını değiştirerek para cezasını onayladı.

 

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