CİMER, CHP'li vekilin sorusunu yanıtlamak yerine ‘tavsiye' verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlığın kullandığı binaların akıbetini öğrenmek için 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a, konuyla ilgili yetkilerin yapacakları açıklamaları takip etmesi tavsiyesinde bulundu. Yanıtta, “Başvurunuzda bahsettiğiniz konu ile ilgili yetkili makamlar tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamaları takip etmeniz tavsiye olunur” dendi.

CHP İzmir Milletvekili Bakan, CİMER başvurusunda “Başbakanlık Çankaya Köşkü, Başbakanlık Resmi Konutu, (Milli Müdafaa Caddesi’ndeki) (eski) Başbakanlık Merkez Bina, (Willy Brand Sokak’taki) Başbakanlık Ek Bina, (Necatibey Caddesi’ndeki) Başbakanlık Ek Bina ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Binası kime/hangi kurum veya kuruluşa tahsis edilecek ve/veya hangi amaçla kullanılacaktır? İstanbul ve İzmir'deki Başbakanlık Çalışma Ofisleri kime/hangi kurum veya kuruluşa tahsis edilecek ve/veya hangi amaçla kullanılacaktır?” sorularını yöneltmişti.

CİMER’den gelen ‘tavsiye’ nitelikli yanıt üzerine CHP’li vekil konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gündemine taşıdı. CHP’li vekil, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CİMER’e yaptığı başvuruda sorduğu soruların aynısını Cumhurbaşkanı yardımcısına sordu. Bakan, ayrıca 24 Mayıs 2015 tarihinde 37’nci Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki eski Merkez Bankası’nın binasında açılan Başbakanlık İzmir Çalışma Ofisi’nin akıbetini de sordu.

Binaların durumu

Başbakanlık tarafından kullanılan Ankara, İstanbul ve İzmir’de pek çok bina bulunuyor. 81 yıl önce inşa edilen, 65 hükümete 31 başbakana ev sahipliği yapan Ankara Kızılay’daki Başbakanlık Merkez Binası’nın Adalet Bakanlığı’na verileceği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Mevcut Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın tam karşısında bulunan Başbakanlık merkez binası ile birlikte bölgenin bir Adalet Kampüsü olması planlanmıştı. Ankara’da içinde Atatürk’ün kullandığı Müze Köşk’ün de bulunduğu Çankaya Köşkü’nün akıbeti de gizliliğini koruyor. Köşk’e son ev sahipliği yapan eski Başbakan, şimdiki Meclis Başkanı Binali Yıldırım, sistem değişikliğinin ardından makamı kapatılsa da Çankaya Köşkü’nü bir program için kullanmıştı. Çankaya Köşkü’nün dışında Ankara’da Başbakanlık Resmi Konutu ve iki tane daha ek bina bulunuyor. Öte yandan İstanbul ve İzmir’de de Ahmet Davutoğlu tarafından açılan Başbakanlık Çalışma Ofisleri de bulunuyor