Çimento üretimi rekora koşuyor

2008 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye’nin toplam çimento üretimi 43.9 milyon ton oldu. 2008’de toplam üretimin 52 milyon ton olarak rekor düzeyde gerçekleşmesi hedefleniyor.



Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından iki ay gecikeli olarak açıklanan verilere göre 2008 yılı Ekim ayı sonu itibariyle toplam çimento üretimi 43 milyon 906 bin 10 ton olarak gerçekleşti.



2007 yılının aynı döneminde çimento üretimi 41 milyon 932 bin 716 ton düzeyinde olmuştu.



Aylık 4 milyon tonluk üretim artışı dikkate alındığında Türkiye'nin 2008 yılı toplam çimento üretiminin 52 milyon ton cıvarında olması bekleniyor. Bu üretimle çimentoda son yılların rekoru da kırılmış olacak.



Türkiye'nin 2007 yılı toplam çimento üretimi ise 49 milyon 255 bin ton düzeyinde olmuştu.



İhracat da arttı



2008 yılı Ekim ayı sonu itibariyle tamamı özel sektöre ait fabrikalarca üretilen çimentonun 8 milyon 906 bin tonluk bölümü ihraç edilirken, üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketildi. 2007 yılı ekim ayı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam çimento ihracatı ise 5 milyon 447 bin 892 bin ton olmuştu.



Büyük bölümü Marmara bölgesinde üretildi



Bir önceki yıllarda olduğu gibi çimento üretiminin büyük bölümü yine Marmara bölgesindeki fabrikalardan elde edildi. Geçen yılın on aylık döneminde 12 milyon 539 bin 329 bin ton üretim yapan Marmara Bölgesini, 7 milyon 450 bin 188 tonla İç Anadolu Bölgesi fabrikaları, 7 milyon 338 bin tonla Akdeniz Bölgesi ve 4 milyon 927 bin 329 tonla Ege Bölgesindeki fabrikalar izledi.



Aynı dönemde Karadeniz Bölgesindeki fabrikalardan 4 milyon 949 bin 127 ton, Güneydoğu Anadolu bölgesi çimento fabrikalarından 4 Milyon 877 bin 251 ton ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi fabrikalardan da 2 milyon 118 bin 173 ton çimento üretimi elde edildi.

