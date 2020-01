Çimento şirketlerine ceza yağdı

Rekabet Kurulu, çimentoculara ceza yağdırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Denizli Çimento Sanayi TAŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin bayilere ve hazır beton üreticilerine yönelik çimento satış koşullarını birlikte belirlemek suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca dosyanın incelenmesi sonucunda, Denizli Çimento, Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Konya Çimento'nun bayilere ve hazır beton üreticilerine yönelik çimento satış koşullarını birlikte belirlemek suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiklerine, As Çimento'nun ise söz konusu kanunu ihlal ettiğine dair bulguya ulaşılamadığına karar verildi.

Buna göre, Denizli Çimento'ya 2 milyon 824 bin 435 lira, Göltaş Göller Bölgesi Çimento'ya 3 milyon 119 bin 921 lira, Konya Çimento'ya 3 milyon 543 bin 600 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Erzincan'daki hazır beton üreticisi teşebbüslerin satış koşullarını birlikte belirlemeye yönelik faaliyetler yoluyla Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, Erzincan'da hazır beton üreticilerinin aralarında anlaşarak kurdukları ortak şirket vasıtasıyla satışlarını gerçekleştirdikleri ve beton fiyatlarına yüzde 40'a ulaşan oranda zam uyguladıkları iddialarını içeren şikayet başvuruları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda "Betaşcan İnşaat Maden Petrol Oto ve Nak. San. Tic. Paz. Ltd. Şti", "Erzincan Teknik Hazır Beton İnş. Taah. Nak. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti", "İlkadım Maden Petrol İnş. Emlak ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti", "İşbirlik Hafriyat İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti", "Koru Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş." ve "Öz Çakıroğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti"nin ortak satış anlaşması yapmak ve rekabete duyarlı bilgileri paylaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiklerine, bu nedenle anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Betaşcan İnşaat'a 31 bin 823 lira, Erzincan Teknik Hazır Beton şirketine 15 bin 914 lira, İlkadım Maden Petrol şirketine 4 bin 310 lira, İşbirlik Hafriyat İnşaat şirketine 24 bin 538 lira, Koru Gayrimenkul Yatırım şirketine 23 bin 541 lira, Öz Çakıroğlu İnşaat şirketine 20 bin 548 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.