Çimento rekora koşuyor

Çimento sektörün üretiminde altın dönemini yaşıyor. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin 2 ay gecikmeli olarak açıklanan üretim rakamlarına göre, Türkiye'nin 2008 yılı toplam çimento üretimi 51 milyon 431 bin 889 ton olarak gerçekleşti.



Verilere göre üretilen çimentonun, 10 milyon 584 bin 662 tonluk bölümü ise ihraç edildi. Son 15 yılın en yüksek üretiminin gerçekleştirildiği çimentoda, üretimin bu yıl da aynı düzeyde gerçekleşmesi hedeflenirken Türkiye'nin 2007 yılı çimento üretimi ise 69 milyon 255 bin 880 ton olmuştu. 2007 yılında üretimin 6 milyon 619 bin 842 tonluk bölümü ihraç edilmişti.



Bölge üretimleri



2008 yılı gerçekleşmelerine göre en fazla üretim bir önceki yıllarda olduğu gibi yine Marmara bölgesindeki fabrikalardan elde edildi. 14 milyon 615 bin 638 ton üretimin gerçekleştirildiği bu bölgeyi, 8 milyon 521 bin 903 tonla İç Anadolu Bölgesi, 8 milyon 404 bin 451 tonla Akdeniz, 5 milyon 925 bin 621 tonla da Güneydoğu Anadolu Bölgesi fabrikaları izledi.



Aynı süre içinde Ege Bölgesindeki fabrikalardan 5 milyon 731 bin 892 ton, Karadeniz bölgesindeki fabrikalardan 5 milyon 788 bin 989 ton ve son olarak da Doğu Anadolu Bölgesi çimento fabrikalarından ise 2 milyon 447 bin 258 ton çimento üretildi.



(AA)

