Çimento ihracatı Ağustos ayında yüzde 34.19 arttı

İstanbul,11 Ekim (DHA) - Türkiye\'de, çimento üretimi Ağustos\'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve ihracat da yüzde 34.19 yükseldi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği\'nin (TÇMB) Ocak-Temmuz dönemine ilişkin verilerine göre; yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı ayına göre çimento üretimi yüzde 3.91, iç satışlar yüzde 4.22 artarken; bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Yılın ilk yedi aylık döneminde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9.9’u ihraç edildi.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, \"Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarından sonra bu yılın ilk aylarında beklenmedik şekilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle, üretim ve satışlarda çok yüksek artışlar yaşandı\" dedi ve ekledi:

\"Bu artış oranları Mart ve Nisan aylarında aylık bazda normale dönmüş ancak Mayıs ve Haziran aylarında Ramazan ayının da etkisiyle satışlar aylık bazda azalmıştır.

\"Temmuz ayında düşüş hızı azalmış ancak önümüzdeki dönemde daha şiddetli düşüş beklenmektedir.TUİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok artırdığımız ülke Senegal oldu.

\"Bu ülkeyi Gine ve Haiti izledi. İhracatımızı artırdığımız diğer pazarları ise ABD ve Gana olarak sayabiliriz.\"