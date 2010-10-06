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ÇİMENTO FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 12:26

-ÇİMENTO FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Büyükçekmece'de bir çimento fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Mimar Sinan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan çimento fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.  Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında depoda bulunan kimyasal maddelerin yandığı öğrenildi.  Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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