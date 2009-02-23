Cimbom'un yeni hocası Korkmaz

KORKMAZ'IN İMZASI YARIN





BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

Galatasaray'da 5-2'lik Kocaelispor mağlubiyetinin ardından görevden alınan Alman teknik adam Michael Skibbe'nin yerine Bülent Korkmaz getirildi.Kocaelispor maçı sonrası önce Gheorghe Hagi ile görüşen ancak uzlaşma sağlayamayan Galatasaray Yönetimi, bugün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bülent Korkmaz ile bir araya geldi.Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, Bülent Korkmaz'ı 1.5 yıllığında teknik direktörlük görevine getirdi.Bülent Korkmaz daha önce Kayseri Erciyesspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.Bülent Korkmaz ile yarın sözleşme imzalayacak.Bülent Korkmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda gerçekleştirilecek törenle, kendisini 1.5 yıllığına sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğüne getirecek imzayı atacak.İmza törenine, kulüp başkanı Adnan Polat da katılacak.* Bülent Korkmaz, 24 Kasım 1968'de doğdu. G.Saray altyapısında yetişti.* 1987-88 sezonunda kadroya girdi, ama hiç oynamadı. 1988-89'dan itibaren, futbolu bırakacağı 2004-05 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Tam 18 sezon G.Saray A Takımı'nda kadroya girerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde sembol bir futbolcu haline geldi.* G.Saray tarihinin en çok lig maçı oynayan futbolcusu oldu. 430 lig maçında 15 gol attı, 13 asist yaptı.* Kaptan, bugüne kadar 1 UEFA Kupası, 1 Süper Kupa, 8 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık, 6 TSYD Kupası kazandı.* A Milli Takım'da 102 maç oynayan Bülent, bunlarda 3 de gol attı. 4 kez Ümit Milli formayı giydi.* Bülent, 101 maç ile Avrupa Kupaları'nda 100 maç barajını aşan ilk Türk futbolcusu oldu.* Futbolu bıraktıktan sonra 2005-06 sezonunda G.Birliği'nde teknik direktör Mesut Bakkal'ın yardımcılığını yaptı.* 2006-07 sezonunun ikinci yarısında K.Erciyesspor'u çalıştırarak kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Erciyespor ile Fortis Türkiye Kupası'nda final oynadı.* 2007-08 sezonunun ilk 9 haftasında Bursaspor'u çalıştırdı. Sezonun 10. haftasından itibaren Gençlerbirliği'nin başına geldi ve burada 10 hafta görev yaptı. Ligin 20. haftasından sonra Gençlerbirliği'nden ayrılan Bülent Korkmaz daha sonra hiç takım çalıştırmadı.