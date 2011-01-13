Cimbom'un gözü onda!

T24 - Galatasaray'ın, Steaua Bükreş'le bağlarını koparan Kolombiyalı kaleciyle ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi.



Açılışı cumartesi günü yapılacak olan Türk Telekom Arena'ya transferi tamamlayarak gitmek isteyen Galatasaray'ın, kaleci arayışında rotasını Robinson Zapata'ya çevirdiği bildirildi.



Az Alkmaar'da forma giyen Sergio Romero'ya kanca atan sarı-kırmızılıların, Arjantinli kalecinin yüksek maliyeti yüzünden hedef değiştirerek Zapata'ya yöneldikleri öğrenildi. Steaua Bükreş'le bağlarını koparan 32 yaşındaki Kolombiyalı kaleciyi yakından tanıyan Teknik Direktör Gheorghe Hagi'nin de bu transferi onayladığı vurgulandı.



Başkan Adnan Polat da dünkü Divan Kurulu toplantısında Zapata için olumlu açıklamalar yaptı. Divan üyeliği beraatını almak için gelen eski sportif direktör Bülent Tulun'la sohbet eden Başkan Polat transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verdi.



Tulun, "Kaleci işini ne yaptınız başkanım? Steaua Bükreş'in kalecisini kaçırmayın" dedi. Polat bunun üzerine, "Zapata mı? Evet, iyi kaleci biliyorum" yanıtını verdi. Tulun daha sonra, "Evet başkanım. Üstelik bedava bence kaçırmayalım" diye devam etti.



İkili sohbeti sürdürürken Adnan Polat, "Ben de transferlerin bir an önce bitmesini ve rahat etmeyi isterim. Ancak bunun karısı var, menajeri var, kendisi var, takımı var. Yani birçok prosedürü var, hatta bazıların üç tane sahibi var. Yani bu işler öyle kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.



Rijkaard'ın sezon başında, "Baros'un yanına bir golcü daha alalım" teklifine olumsuz yanıt verdiğini açıklayan Polat, son günlerde ismi Galatasaray'la anılan Stuttgart'ın Rumen golcüsü Marica için ise "Evet onun şartlarını sorduk. Ancak yıllık ücreti belli. Bize çok pahalı geliyor" yorumunu yaptı.



Adnan Polat, yeni transfer Culio'nun, Beypazarı maçındaki performansını çok beğendiğini sözlerine ekledi.







